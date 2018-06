Battaglia garante: “A minha ideia é sair do Sporting”

Rodrigo Battaglia pretendia ficar no Sporting na próxima época… até às agressões na Academia de Alcochete. Em entrevista ao programa ‘Tarde Redonda’ da FOX, na Argentina, o médio de 26 anos confessou-se ainda aterrorizado com o sucedido e garantiu que, agora, pretende sair de Alvalade.

“A minha ideia é sair”, disse. “Tudo isto me fez repensar muitas coisas mas, acima de tudo, está a minha família. Quero sair! Gostava que isto não tivesse acontecido porque a minha vontade era continuar no Sporting”, garantiu.

Segundo Battaglia, as agressões em Alcochete foi “ foi um momento muito duro” e “estranho”. Entraram no balneário 50 pessoas de cara tapada a atacarem-nos com violência", lembrou.

“Não havia maneira de sair do balneário pois estava fechado. Talvez tudo tivesse sido diferente caso estivéssemos em campo”, disse.