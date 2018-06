Jesus já voa rumo à Arábia Saudita

Jorge Jesus embarcou esta terça-feira, no aeroporto da Portela, rumo à Arábia Saudita, para negociar contrato com o Al-Hilal, garante o “Record”. O técnico português do Sporting terá saído de Lisboa por volta das 7h05.

Jesus deverá ir discutir os termos do contrato que o ligará aos sauditas do Al Hilal por uma temporada - o salário anual de sete milhões de euros, mais dois mediante objetivos -, assim como averiguar as condições de trabalho do clube, escreve o desportivo.

A confirmar-se a saída de JJ de Alvalade, lembremos, esta notícia poderá ser lesiva para Bruno de Carvalho. Junto dos adeptos e sócios dos leões, Jesus é uma figura querida e um dos principais responsáveis pela amenização da crise interna que se faz sentir no Sporting nos últimos dois meses.