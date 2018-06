Sporting. Acuña deverá rescindir esta semana

A crise interna do Sporting continua a aumentar de proporções - e Bruno de Carvalho mantém-se inamovível. Depois de Rui Patrício e Podence, Acuña deverá ser o terceiro jogador do Sporting a rescindir contrato com o Sporting por justa causa - as agressões em Alcochete -, escreve a “Bola” esta terça-feira.

De acordo com o desportivo, a carta de despedida de Alvalade deverá chegar à direção leonina ainda esta semana.

Mais: Acuña não deverá ser o último jogador do plantel leonino a anunciar a sua saída nos próximos dias. William Carvalho também estará a preparar os papéis de rescisão.