Corrupção no futebol. Jogadores foram aliciados com transferências para “grandes”

A Polícia Judiciária tem em mãos, neste momento, várias investigações por corrupção desportiva, quer relacionadas com o Benfica, quer com o Sporting, e deparou-se com um novo fenómeno nos subornos, revela o “Correio da Manhã” esta quarta-feira.

Os esquemas de corrupção, na prática, mudaram: além das luvas aos árbitros, há cada vez mais indícios de suborno de jogadores adversários, defesas e guarda-redes.

Estes “pagamentos”, contudo, ocorrerão de forma subtil e difícil de comprovar ao nível legal. Os jogadores não receberão nenhum valor direto para perder, mas sim promessas de transferências futuras para equipas grandes, com prémios de assinatura e melhores ordenados.

Pelo que apurou o “CM”, existem suspeitas destes procedimentos em relação a vários casos nos processos que estão a ser investigados pela Polícia Judiciária.

Exemplo disso será a troca de mensagens que foi apanhada pela PJ entre atletas do Rio Ave e o empresário César Boaventura, próximo do Benfica, dias antes de uma deslocação dos encarnados a Vila do Conde, na época 2015/16.