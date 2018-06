Adiós y se acabó la fiesta? Cristiano Ronaldo “está farto” e quer sair do Real Madrid

Florentino Perez faltou à sua palavra e Cristiano Ronaldo perdeu a paciência. Acabou, finito, adiós a Madrid. De acordo com o “Record” e o “Correio da Manhã”, o melhor jogador português de sempre quer sair do Real Madrid durante este verão e não há volta a dar.

Fonte próxima do jogador confirma a intenção, dizendo ao Expresso que Ronaldo “está farto e meteu isso na cabeça”. “Se sai ou não, logo se verá”.

O motivo principal: depois da final da Liga dos Campeões da época passada, o presidente do Real Madrid prometeu ao craque português um aumento salarial… que nunca se concretizou. Apesar de estar cotado como um dos melhores do mundo, CR7 ganha muito menos do que Neymar, Messi ou Alexis Sanchez.

O motivo secundário: Florentino Perez nunca se mostrou um fã convicto de Cristiano Ronaldo e, por diversas vezes nos últimos, fez tentativas de o afastar do plantel.

De acordo com os desportivos, não faltam pretendentes por CR7: o milionário Paris Saint-Germain, a hexacampeã Juventus ou “chinês” AC Milan. Por exemplo: o PSG está disponível a pagar um salário de 45 milhões de euros por ano.

De acordo com “Record”, a última oportunidade de consenso entre Real e CR7 aconteceu na terça-feira, quando Jorge Mendes esteve reunido com Florentino Pérez. O resultado foi igual a tantos outros: zero.

O contrato de CR7 com o Real Madrid expira em junho de 2021.