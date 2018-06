Meio milhão de euros separam Scolari do Sporting

De todos os candidatos ao lugar de Jorge Jesus, Luiz Felipe Scolari, 69 anos, campeão do Mundo pelo Brasil em 2002 e finalista do Euro 2004 por Portugal, é o favorito - dos adeptos e da atual direcção do Sporting. Mas há um problema em cima da mesa: dinheiro.

De acordo com a “Bola” esta quinta-feira, os leões já ofereceram ao treinador brasileiro uma proposta de 2,5 milhões de euros/ano, por duas temporadas.

Este valor, contudo, ainda não foi o suficiente para convencer o técnico que, de 2015 a 2017, orientou o Guangzhou Evergrande, por quem conquistou três Superligas da China.

Segundo a “Bola”, Luiz Felipe Scolari exigiu mais meio milhão de euros - um salário de três milhões de euros limpos, valor perto do que JJ recebia -, um verdadeiro esforço financeiro para os leões. Em todo caso, diz o desportivo, ambos os lados ainda estão a negociar e será, porventura, possível chegar a um acordo.