Jonas está de férias? Mais ou menos

Jonas está, na teoria, de férias... mas levou consigo trabalhos de casa para o verão. Melhor, um preparador físico de casa. O avançado do Benfica está no Brasil a gozar as suas merecidas férias, mas não deixou o trabalho esquecido em Portugal, conta o “Record” esta sexta-feira.

O avançado de 34 anos tem treinado diariamente na companhia de um preparador-físico, seguindo sempre todas as recomendações do departamento clínico dos encarnados para que não haja uma recaída da lesão que o tem afetado desde há algum tempo na zona lombar, escreve o desportivo.

Lembremos que, na reta final do campeonato, quando o Benfica ainda se encontrava a disputar a luta pelo título, Jonas viu-se obrigado a parar precisamente devido a esse problema nas costas.

Para evitar que esta situação se repita, o atacante levou para o Brasil um programa específico com todas as indicações para poder replicar tudo o que era feito no Seixal.

Por outras palavras: o internacional brasileiro trabalha como se estivesse no centro de estágio dos encarnados… estando, ao mesmo tempo, de férias.