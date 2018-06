Quantos títulos ganhou o Benfica nas modalidades? Zero

É o que se costuma chamar de passar uma época “a seco”: o Benfica, além de ter falhado o penta no futebol, não teve mais sorte nas restantes modalidades do clube este ano, nota o “Record” esta sexta-feira. A época 2017/2018 da equipa encarnada ficará para a memória dos adeptos como a temporada dos zero títulos.

Na quarta-feira, o Benfica foi eliminado nas meias-finais do Playoff da Liga de Basquetebol e deixou, então, escapar o único título que ainda podia vir a empunhar este ano.

Ou seja, aponta o “Record”: pela primeira vez desde 2011, o emblema da Luz vai acabar a temporada sem vencer o título nacional de andebol, hóquei em patins, voleibol e basquetebol.

Esta época, o Sporting conquistou o título de andebol, hóquei e voleibol. O FC Porto, por sua vez, irá disputar o título de basquetebol, no sábado, num jogo com o Oliveirense.