Interessados em Alex Telles? É favor pagarem o valor da cláusula de rescisão

Em menos de um mês, o plantel de Sérgio Conceição já perdeu dois jogadores - Marcano e Ricardo Pereira - que foram essenciais para a conquista do título nesta época. E o mercado de transferências ainda só está a aquecer, o Mundial na Rússia ainda vai decorrer - ou seja, a equipa do FC Porto poderá ainda ficar mais “lesada” com futuras vendas.

Se para os cofres do clube a venda de jogadores tem sido benéfica, a saída dos principais rostos do plantel poderá asfixiar, à partida, todas as pretensões que Sérgio Conceição possa ter para a próxima época.

De acordo com o “Jogo” esta sábado, Alex Telles, outro dos jogadores muito cobiçados do FC Porto no mercado, só sairá da cidade invicta numa condição: o valor da sua cláusula de rescisão. Caso contrário, o lateral não é negociável.

Segundo o desportivo, Telles é “intransferível” a não ser que algum clube cometa a ousadia de pagar 40 milhões de euros, o valor estipulado na sua cláusula de rescisão.

O jogador brasileiro tem contrato com os dragões por mais três anos, até junho de 2021.