Sporting está perto de garantir Fabián Balbuena para a defesa

Fabián Balbuena, defesa-central paraguaio do Corinthians, deverá fazer parte do plantel do Sporting para a próxima época, escrevem todos os desportivos nacionais este domingo.

Segundo o “Record”, o acordo com o jogador - que deverá variar entre seis e sete milhões de euros, um preço interessante para Alvalade - já está fechado. Neste momento, só falta aos dois clubes ajustarem os detalhes desta transferência.

O contrato do defesa de 26 anos com o Corinthians termina em dezembro; Balbuena deverá escolher o Sporting para dar o salto para o futebol europeu.

Pelo que consta, o clube de Alvalade está disposto a oferecer um contrato válido para as próximas cinco temporadas a Balbuena, de forma a garantirem o atleta.