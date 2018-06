Talisca ruma à China: “Quero e vou fazer história”

Depois de ter passado duas épocas emprestado ao Besiktas, Anderson Talisca, jogador do Benfica, rumou agora ao Guangzhou Evergrande, equipa orientada por Fabio Cannavaro na China, também por empréstimo. O brasileiro, como já era público, não pretendia regressar à Luz.

O Benfica cedeu Talisca por seis meses ao Guangzhou. Não se sabe, para já, as condições negociadas nesta transferência, nem se ficou firmado algum acordo posterior de venda.

A mudança de Talisca para China foi confirmada pelo próprio jogador, através das redes sociais. O jogador não se mostrou, apesar de terem existido negociações nesse sentido, decepcionado por não ter ficado na Turquia.

“Aceitei esse desafio de viver num país com uma nova cultura e com um desenvolvimento incrível. Tenho certeza que eu e minha família seremos muito bem recebidos. Vou para o futebol chinês porque aposto na seriedade e quero fazer parte do crescimento do desporto no país. Quero e vou fazer história num equipa de tradição e respeito no mercado mundial do futebol”, garantiu Talisca.