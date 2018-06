Depois do PSD, o Sporting. Santana Lopes foi convidado a voltar a Alvalade

Eis o último capítulo da novela Sporting: Pedro Santana Lopes foi convidado para liderar a nova comissão de gestão do Sporting Clube de Portugal, na quarta-feira, por Jaime Marta Soares; a princípio, Santana aceitou o convite, mas, no dia seguinte, voltou atrás, revela o “Jornal Económico” esta sexta-feira. Os motivos do recuo ainda não são conhecidos.

Segundo o semanário, Santana Lopes, que ainda há poucos meses abandonou a liderança da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa para disputar a liderança do PSD com Rui Rio, aceitou, na quarta-feira, o convite feito pelo presidente da Mesa de Assembleia Geral (MAG), Jaime Marta Soares.

O “chamamento” de Marta Soares foi feito ao ex-presidente do Sporting no dia em este anunciou a nova comissão de gestão do clube de Alvalade, após a suspensão preventiva dos membros do conselho diretivo. “Foi convidado na quarta-feira à noite e aceitou. No dia seguinte de manhã acabou por dizer que, afinal, não podia aceitar”, disse fonte próxima do processo do semanário.

Questionado pelo “Económico” sobre o porquê de ter voltado atrás com a sua palavra, Santana Lopes escusou-se a fazer comentários. “Não quero dizer nada”, afirmou.