Isco: “Não volto a falar com o Cristiano Ronaldo depois do que ele fez no outro dia”

A brincar, a sério, meio a brincar, muito a sério. O que Cristiano Ronaldo fez frente à Espanha não se faz - pelo menos, para um espanhol. Isco, colega de equipa de CR7, não conseguiu deixar de ficar arreliado (e ao mesmo tempo espantado) com o hat-trick do português, na sexta-feira.

Em declarações ao programa “El Larguero”, o espanhol, também ele internacional da seleção Roja, prometeu - em jeito de brincadeira, note-se -, não voltar a falar com Cristiano Ronaldo. “A Cristiano nem uma palavra, não volto a falar com ele depois do que fez no outro dia. Não merece (risos)”, ironizou o médio espanhol.

A admiração de Isco pelo rendimento do avançado português, contudo, não deixou de ser sincera. “Quando Cristiano está num dia sim… Os dois primeiros golos deram-lhe confiança e meteu-a lá dentro [no livre decisivo]”, admitiu.