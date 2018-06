BdC viola suspensão e convoca reunião com todos os funcionários do Sporting

À revelia da decisão judicial tomada na semana passada, Bruno de Carvalho convocou todos os “diretores, funcionários e capitães de equipas” do Sporting para uma reunião a realizar na sexta-feira, na véspera da assembleia geral destitutiva, avança o “Correio da Manhã” esta quarta-feira. O presidente do Sporting, lembremos, está suspenso de funções.

O tema do encontro convocado por BdC será a votação de dia 23 de junho, na Altice Arena, onde se decide a continuação ou a demissão do atual Conselho Diretivo leonino.

“Incumbe-me o presidente do Sporting Clube de Portugal, Dr. Bruno de Carvalho, de convocar todos os directores, funcionários e Capitães de equipas para uma reunião a ter lugar no Auditório Artur Agostinho, na próxima sexta-feira, 22 de junho, com início às 10h00. Agradecemos que transmitam a mensagem deste email a todos os colegas que não têm email para que todos possam estar presentes”, lê-se na mensagem enviada por uma funcionária das Relações Institucionais do clube.

Esta atitude de Bruno de Carvalho poderá ter consequências ao nível do processo disciplinar em curso. “Será analisado e poderá incorrer em mais uma sanção”, disse Rita Garcia Pereira, da Comissão de Fiscalização, o órgão que suspendeu Bruno de Carvalho, ao “CM”.