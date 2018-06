Sporting. João Benedito vai avançar com candidatura à presidência

João Benedito, histórico capitão da equipa de futsal do Sporting, vai mesmo avançar para as eleições do clube, avança “A Bola” esta quarta-feira. O nome de Benedito já havia sido falado como uma possibilidade de encabeçar uma candidatura para a presidência do Sporting nas últimas eleições em que Bruno de Carvalho renovou o seu mandato.

Segundo o desportivo, Benedito foi convencido a apresentar a candidatura depois de ver os resultados da assembleia geral que destituiu Bruno de Carvalho no sábado. Neste momento, ainda não se sabe da data do anúncio oficial da candidatura.

Benedito já terá, entretanto, iniciado contactos para compor a equipa que o irá acompanhar.

Para já, o antigo director clínico do Sporting, Frederico Varandas, é o único candidato oficial às eleições marcadas para dia 8 de Setembro.