Benfica não desiste de Gelson Martins e Bruno Fernandes

“A pequena loucura” de Luís Filipe Vieira prometeu ainda pode acontecer. O Benfica, segundo o “Record” esta quinta-feira, ainda não tirou da cabeça a ideia de “roubar” ao Sporting alguns dos jogadores que rescindiram contrato. Os jogadores mais cobiçados são dois portugueses: Bruno Fernandes e Gelson Martins.

Para os encarnados, o médio e o extremo vinham mesmo a calhar no plantel que em 2018/19 vai atacar a qualificação para a fase de grupos da Liga dos Campeões e o título de campeão.

Apesar da mudança de liderança em Alvalade, os dois jogadores do Sporting ainda não recuaram nos seus processos de rescisão por justa causa; ao mesmo tempo, as pretensões das águias relativamente aos dois mundialistas não mudaram.

De acordo com as informações recolhidas pelo desportivo, tratando-se de dois jogadores livres, que estão no mercado, são alvos apetecíveis.