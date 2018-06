“Coreano, 'hermano', agora és mexicano!” (vídeo)

Foi a Coreia do Sul que derrotou a Alemanha, mas foram os mexicanos que, no final dos 90 minutos, mais fizeram a festa. Em todo caso, os mexicanos não se esqueceram do “favor” que os coreanos lhes fizeram; ficaram mais que agradecidos e acharam que deviam fazer a festa da vitória (e do apuramento) juntos.

Na quarta-feira, na Cidade do México, milhares de mexicanos desceram até à embaixada da Coreia do Sul na cidade para celebrarem a vitória improvável contra o campeão mundial em título.

Durante horas, foram entoados cânticos de agradecimento, sendo que a frase mais badalada foi: "Coreano, hermano, ahora eres mexicano!” - (“Coreano, amigo, agora és mexicano!”)

Durante os festejos, o embaixador coreano no país, Byoung-Jin Han, saiu do edifício e foi levantado aos ombros pelos mexicanos, como se ele próprio fosse um troféu. O coreano passeou, então, pela multidão, com um boneco insuflável de um “luchador” mexicano em mãos.