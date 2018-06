Depois de três anos de Jesus, após dez dias de Mihajlovic, pode chegar Rui Faria

Rui Faria, ex-adjunto de José Mourinho no Manchester United, é o nome “preferido” da nova liderança do Sporting para ser o sucessor de Jorge Jesus (se não contarmos os dez dias de Mihajlovic), escreve a “Bola” esta quinta-feira.

O nome do ex-adjunto de Mourinho já havia sido falado para o Benfica, no final da última época, quando Rui Vitória falhou o pentacampeonato. Agora, pode estar de regresso a Portugal para assumir o comando técnico do Sporting.

Segundo o desportivo, uma das grandes vantagens de Rui Faria é que este é uma escolha consensual, ou seja, a sua permanência no clube não será posta depois das eleições marcadas para a setembro.

O técnico de 43 anos abandonou a equipa de Mourinho, em maio deste ano, para se assumir como treinador principal, e o clube de Alvalade poderá, então, ser o seu primeiro desafio.