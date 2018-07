Bruno Fernandes: “Futuro? A minha intenção passa por eu e o Sporting ficarmos bem”

Apesar do processo de rescisão unilateral por justa causa em curso (e o muito noticiado interesse do Benfica), o futuro de Bruno Fernandes poderá passar pela permanência no Sporting. Quem o admitiu foi o próprio, à chegada da Rússia, em declarações ao jornalistas, no aeroporto de Humberto Delgado, no domingo.

Questionado sobre a possibilidade de continuar a representar o Sporting na próxima época, Bruno Fernandes não fechou - de todo - essa porta. “Futuro? Não sei de nada. O Sporting sabe da minha intenção. A minha intenção passa por eu e o Sporting ficarmos bem”, disse.

Continuar em Alvalade? “Claro que é possível. Se ambas as partes quiserem, claro que é possível. Há hipótese de tudo”, atirou.