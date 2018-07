Surpresa na NBA: LeBron James assinou pelos Los Angeles Lakers

LeBron James assinou no domingo um contrato válido por quatro anos com os Los Angeles Lakers, da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), por 154 milhões de dólares (132 ME), avançaram os seus empresários da Klutch Sports Group.

Quatro vezes ‘Jogador Mais Valioso’ da época regular da NBA, em 2008/09, 2009/10, 2011/12 e 2012/13, LeBron tinha rejeitado na sexta-feira a opção de receber dos Cleveland Cavaliers 35,6 milhões de dólares (cerca de 30,8 milhões de euros) na próxima época e tornou-se, assim, ‘agente livre sem restrições’.

Aos 33 anos, e depois de oito finais consecutivas da NBA ao serviço de equipas da Conferência Este (quatro pelos Miami Heat e outras tantas pelos ‘Cavs’), LeBron James muda-se pela primeira vez na carreira para uma equipa do Oeste.

Na sua carreira, esta será a segunda vez que LeBron James abandona o conjunto de Cleveland, depois de já o terceiro uma primeira vez na época 2009/10, rumando aos Heat, que representou até 2013/14, voltando na temporada seguinte aos ‘Cavs’, pelos quais jogou 11 anos (2003/04 a 2009/10 e 2014/15 a 2017/18).

Os Lakers, por onde passaram jogadores como Kareem Abdul-Jabbar, Jerry West, Magic Johnson ou Kobe Bryant, são a segunda equipa com mais títulos da NBA, num total de 16 – contra 17 dos Boston Celtics -, o último em 2009/2010.

LeBron James, que vai para a 16.ª temporada da NBA, cumpriu, em 2017/18, os 82 jogos da época regular, o que aconteceu pela primeira vez, com médias de 27,5 pontos, 8,6 ressaltos e um recorde de carreira de 9,1 assistências.

Nos ‘play-offs’, o ‘23’ carregou os ‘Cavs’ até à final, na qual foram ‘varridos’ pelos Golden State Warriors, que revalidaram o título.