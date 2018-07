Sporting tenta e tenta e tenta não perder Gelson, Bruno Fernandes e Rafael Leão

O futuro do Sporting pode bem estar nos pés de Rafael Leão, Gelson Martins e Bruno Fernandes. Dentro do clube de Alvalade, fazer recuar estes três jogadores nos pedidos de rescisão unilateral é a prioridade máxima, escreve o “Record” esta terça-feira. É neste sentido que todos os esforços de Sousa Cintra, Paulo Futre e agora José Peseiro estão a ser encaminhados.

Segundo o desportivo, Bruno e Gelson, acabados de chegar do Mundial na Rússia, são vistos como elementos determinantes na estrutura que Peseiro quer montar no Sporting e, por isso, a SAD não olhará a esforços para tentar inverter a tendência.

A ajudar à permanência destes jogadores em Alvalade, escreve o jornal, estará a saída de Bruno de Carvalho da liderança do clube.

De acordo com o “Record”, os possíveis acordos com os jogadores não serão alcançados apenas com cordialidade e boa vontade. Para tal, o Sporting terá de negociar - dar aumentos, muito provavelmente - aos jogadores.