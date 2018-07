O 7 do 7 do CR7 em Turim é amanhã (dizem os jornais)

Apostar no simbólico nunca é uma má estratégia. Um pouco de embelezamento místico nunca fez mal a ninguém, apostar no alinhamento dos astros (à moda dos astecas) para fazer determinada coisa pode não ajudar em nada em particular, mas também na prejudica.

Se os jornais (espanhóis, portugueses, italianos, franceses… vá o mundo inteiro fala disto, admitamos) estiverem corretos, a mudança de Cristiano Ronaldo para a Juventus será anunciada oficialmente no sábado. Ou seja, o craque que enverga o número sete no Real Madrid, que ganhou a abreviatura de CR7, poderá chegar à Juventus no dia sete do sete (julho).

Mais uma vez: todas estas coincidências cósmicas de nada servirão às futuras prestações de CR7 em Turim, mas mal não poderão fazer. Passados nove anos de vida madrilena, Cristiano deverá mesmo dizer adeus ao clube por quem conquistou quatro Ligas dos Campeões.

Segundo o “Correio da Manhã”, a família Aveiro já encontrou uma mansão para se mudar para Turim, para servir de base de treinos não oficial ao craque português.

A “Marca” conta esta sexta-feira que CR7 já deu, inclusive, a sua palavra ao presidente da Juventus que ia rumar a Turim. No fundo, só falta a confirmação que Florentino Perez para o negócio acontecer… pela módica quantia de 100 milhões de euros.

Nem por acaso, esta semana ocorreu o fourth of July (o quatro de julho, dia da independência dos Estados Unidos da América). O sete de julho poderá ficar para a memória como o dia da independência do craque português? Mais tarde saberemos.