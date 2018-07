Judas vira costas a Bruno

Até os discípulos mais fiéis debandam por vezes, abandonam a fé em determinado líder.

Elsa Judas, antiga presidente da Comissão Transitória da Mesa da Assembleia Geral e apoiante de Bruno de Carvalho, recusou o convite do ex-presidente do clube para fazer parte da sua equipa na recandidatura à liderança do clube, avança o “Record” esta terça-feira.

A jurista foi a primeira escolha de BdC para a liderança da Mesa da Assembleia Geral (MAG), porém, pelo que o desportivo apurou, Elsa Judas não terá aceite a proposta, por discordar de algumas ideias do projeto, tanto que já não deverá integrar a equipa, pelo que não deverá integrar a equipa.