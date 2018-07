Não meteram o Marega

Marega foi de férias, mas ainda não regressou. E isso pode ser um prenúncio da uma saída. Na segunda-feira, o melhor marcador do FC Porto na última época devia ter estado no centro de estágios do Olival, mas nem foi visto nem aparecido, conta a “Bola”.

Segundo o desportivo, o internacional maliano até foi vislumbrado no aeroporto de Pedras Rubras, na véspera, junto de Brahimi, à chegada de férias, mas apenas o argelino entrou ao serviço.

No final da última época, Marega, entrevista a um site francês, assumiu que queria sair dos dragões. “Terminei a época com 23 golos em todas as competições. Penso que este é o melhor momento para tentar a minha sorte noutro lado, experimentar um novo campeonato como a Premier League”, disse.

Marega tem contrato com o FC Porto até 2020 e está blindado por uma cláusula de 40 milhões de euros.