Pogba dedicou vitória da França aos rapazes “heróis” da Tailândia

O futebolista internacional francês Paul Pogba dedicou o triunfo de hoje diante da Bélgica (1-0) e o apuramento para a final do Mundial2018, aos “heróis” da Tailândia, os jovens resgatados de uma gruta em Chiang Rai.

“Esta vitória vai para os heróis do dia, muito bem rapazes, vocês são tão fortes”, escreveu o médio francês na rede social Twitter, junto a uma foto dos 12 rapazes tailandeses, minutos depois de vencer a meia-final do Mundial.

O médio disputou o encontro diante da Bélgica algumas horas depois de ter sido concluído o resgaste dos rapazes e do seu treinador, que ficaram encurralados durante 18 dias numa gruta no norte da Tailândia, depois de a mesma ter ficado inundada pelas chuvas.

A única maneira de sair da gruta onde o grupo estava preso foi via mergulho, através de túneis escuros e estreitos, cheios de água turva, lama e correntes fortes.

A terceira fase da operação de resgate foi hoje concluída com a saída das últimas quatro crianças e do treinador.

As restantes crianças já tinham sido resgatadas, igualmente com sucesso, no domingo e na segunda-feira.

O grupo de 12 rapazes e o treinador foram explorar a área depois de um jogo de futebol no dia 23 de junho.

Na altura, as inundações resultantes das monções bloquearam-lhes a saída da gruta e impediram que as equipas de resgate os encontrassem durante nove dias.

A França venceu hoje em São Petersburgo a Bélgica, com um golo de Samuel Umtiti, e defrontará no domingo, na final do Mundial2018, o vencedor do encontro de quarta-feira entre a Croácia e a Inglaterra.