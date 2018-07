CR7 enviou carta de despedida ao Chiringuito: “Agradeço a todos os que me criticaram porque com tudo se aprende”

Criticaram-no durante nove anos a fio, elogiaram-no quando acharam devido, estiveram sempre atentos aos mais pequenos detalhes. No fundo, contribuíram para a construção do mito. Talvez por isso Cristiano Ronaldo não se tenha esquecido deles, na hora da despedida: estamos a falar dos comentadores desportivos do programa de televisão espanhol “El Chiringuito de Jugones”.

Sim, Cristiano Ronaldo, que passou esta semana a ser jogador da Juventus, mandou um carta de despedida para um programa televisão espanhol. A missiva foi revelada pelo programa nas redes sociais.

Ei-la, na íntegra:

“Querido Chiringuito:

Comecei uma nova etapa e quero despedir-me de vocês de uma forma especial porque vocês têm algo de especial. Quero agradecer-vos o apoio que quase todos sempre me deram. Obrigada aos madridistas do programa porque senti a vossa força em muitas ocasiões e isso não esquecerei.

Ao Roncero, quero agradecer-te o apoio e o carinho incondicional que sempre tive da tua parte.

Ao Edú agradeço por tanto... Por ser o meu escudo, o meu defensor e meu amigo.

Também agradeço a todos os que me criticaram porque com tudo se aprende. Carme, Jota, Quim e Soria, a verdade é que vocês foram uma grande motivação para mim. Sei que faz parte da rivalidade desportiva. Agradecer a todos os que estiveram no programa o carinho, porque gosto de surpreender os fãs do Cristiano, bem como os que nem sempre simpatizaram comigo.

Ao Josep, obrigada pela tua defesa, prometo-te que se chegar ao fim dou-te outra entrevista. A vida dá-nos lições diárias e eu também aprendo no dia a dia. Desejo muito êxito ao programa, vou continuar a ver-vos em Itália. Um beijo de toda a minha família e não se esqueçam de ser felizes.

Um abraço, Cristiano Ronaldo.”