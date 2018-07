Na próxima época, todos os jogos da segunda Liga vão ter cobertura televisiva

O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Pedro Proença, afirmou hoje que "todos os jogos da segunda Liga terão cobertura televisiva" nesta época de futebol que se avizinha.

Pedro Proença sublinhou que esta novidade "é uma vitória grande para o futebol profissional", especialmente se se recordar "o que se passava há três anos".

O futebol "não se faz só dos maiores, mas também dos mais pequenos, que precisam desta visibilidade", afirmou Pedro Proença, sem referir como e onde vão ser transmitidos os jogos da segunda Liga.

O presidente da LPFP falava aos jornalistas no final da terceira Cimeira de Presidentes da Liga Portugal, que decorreu hoje à tarde no Convento de São Francisco, em Coimbra.

Durante a reunião, foi discutida a "promoção do futebol desportivo", nomeadamente na forma como é tratado no campo do audiovisual e como é que os clubes "se vão relacionar com o fomento do futebol positivo".

"Foram dados passos muito interessantes percecionados pelas sociedades desportivas, no sentido de alavancar um futebol muito mais positivo, com uma linguagem mais apelativa", procurando dar-se "o palco aos verdadeiros artistas - os jogadores e os treinadores", referiu Pedro Proença, que espera um arranque "para uma época que se quer muito mais positiva".

De acordo com o responsável, no decorrer da cimeira, foram dados exemplos de boas práticas internacionais, por forma a garantir-se também um maior envolvimento dos próprios fãs com o desporto.

Pedro Proença referiu ainda que ficou já marcada a quarta Cimeira de Presidentes da Liga Portugal, que volta a decorrer no Convento São Francisco, em 10 de outubro.