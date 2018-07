Mensagens trocadas entre Bruno de Carvalho e André Geraldes indiciam utilização da Juve Leo para “mostrar quem manda”

Um conjunto de mensagens recuperadas pela Polícia Judiciária do Porto, no âmbito do caso Cashball, indiciam que Bruno de Carvalho e André Geraldes, ex-diretor geral do Sporting para o futebol (e com ligação direta às claques) e que agora está a ser investigado por corrupção, terão utilizado a claque da Juve Leo para intimidar o plantel do clube de Alvalade, em alguns momentos no passado, devido aos maus resultados conseguidos, revela o “Correio da Manhã” esta sexta-feira.

Segundo o jornal, muitas das comunicações não têm interesse para o processo Cashball, mas são relevantes para a investigação em curso no caso do terror em Alcochete. As mensagens conseguidas pela PJ são da aplicação “WhatsApp” e são referentes ao período de dois anos.

Numa das mensagens escritas, conta o “CM”, André Geraldes sugere a BdC enviar elementos de uma claque, presumivelmente da Juve Leo, “para cima dos jogadores”; esta troca de mensagens em particular terá acontecido, num de vários momentos de tensão entre a direção do clube e a equipa de futebol, por causa de maus resultados desportivos.

Mensagens como a anterior - que não têm particular relevância para o processo Cashball - estão agora a ser transcritas pela PJ e, depois de validadas pelo juiz de instrução, no Porto, deverão ser remetidas para o caso, no DIAP de Lisboa, em que se investiga o clima de coação sobre os jogadores, que culminou com as agressões em Alcochete.