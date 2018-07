Rakitic: “Na véspera do jogo com Inglaterra estive com febre e perdi quatro quilos”

Ivan Rakitic, médio da Croácia, podia não ter jogado a meia-final do Mundial contra a Inglaterra. E tinha todos os motivos para tal. Na noite anterior ao jogo, este doente, febril, revelou o croata em entrevista ao “Mundo Deportivo”.

A horas de um dos maiores jogos da sua vida, Rakitic estava com 39 graus de febre. Mas fez-se um milagre. “Na véspera estive com febre e perdi quatro quilos. Estava na cama, pensei que nem ia jogar. Mas acabei a correr 14 quilómetros. Vamos estar na final do Mundial, é um momento histórico e vamos com tudo”, contou o médio do Barcelona ao jornal.

Na mesma conversa, Rakitic assumiu também estar num “momento incrível” da sua carreira e deixou rasgados elogios a Modric, jogador do Real Madrid e rival do croata na Liga espanhola.