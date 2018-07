Comentários de BdC “potenciaram clima de animosidade” dos adeptos com a equipa, diz juiz

As sucessivas críticas de Bruno de Carvalho ao plantel do Sporting, nas redes sociais, “potenciaram” a revolta dos adeptos que mais tarde acabaram por invadir a Academia de Alcochete, para o juiz de instrução criminal do Barreiro, Carlos Delca, avança o “Correio da Manhã” esta segunda-feira.

“Na sequência de um jogo realizado em Madrid entre o Sporting Clube de Portugal e o Atlético de Madrid, que terminou com a derrota do Sporting, Bruno de Carvalho teceu críticas à atuação de alguns jogadores na sua página do Facebook a 5 de abril de 2018, em que, entre outros comentários, escreveu que a equipa de jogadores cometeu erros grosseiros”, aponta o magistrado num dos despachos em que decretou a prisão preventiva dos agressores, a que o matutino teve acesso.

“Tais comentários potenciaram um clima de animosidade que já existia entre a Juve Leo, os jogadores e a equipa técnica face a alguns inêxitos de resultados desportivos”, sublinhou.