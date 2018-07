BdC responde a Judas: alegados €10 mil, levantamentos MB e pagamentos estranhos

Eis um toma lá dá cá que sem fim. Bruno de Carvalho respondeu, via Facebook, na segunda-feira à noite, às palavras de Elsa Judas. A ex-presidente da Comissão Transitório da Mesa da Assembleia Geral do Sporting sugeriu ontem, numa publicação nas redes sociais, que o ex-presidente do Sporting devia preservar-se, “descansar e retirar-se por uns tempos, até pelos seus problemas pessoais, de saúde, e deixar alguém conhecedor e muito interveniente na parte essencial do projeto - a parte financeira e a parte das modalidades - assumir o clube.”

Estas palavras não caíram no vazio. BdC respondeu com insinuações de oportunismo financeiro e um possível caso de corrupção por parte de Elsa Judas e Carlos Vieira.

“No meu último dia na SAD, a Dra Elsa Judas entrou aos gritos no gabinete do Dr Carlos Vieira onde eu estava sentado na mesa de reuniões e, sem se aperceber imediatamente da minha presença, conversou com o então Administrador da SAD sobre quotas e uns alegados 10 mil euros…”, atirou BdC.

O ex-presidente do Sporting diz que foi então “apanhado de surpresa”. “À angustia que já sentia em função dos últimos eventos acrescentou-se o choque e uma sensação horrível de deslealdade. Não entendi de que falavam mas percebi que nada daquilo se encaixava na confiança que até então sentia na Equipa que comigo dirigia o Clube e a SAD, e que nada daquilo tinha a ver com a franqueza e transparência que sempre balizaram a minha atuação.Pedi esclarecimentos mas os que foram dados também não os entendi e saí para casa em desilusão”, escreveu.

Apesar das várias notícias que circulam e que afirmam que Elsa Judas terá recusado o convite de BdC para fazer parte da sua equipa, o ex-presidente do Sporting garantiu, na publicação em causa, que nunca a chamou para a sua nova equipa “por motivos óbvios”.

“Demonstrando surpresa, a Dra Elsa Judas ainda procurou explicar a conversa a que eu assistira, mas o que então acrescentou, mencionando possíveis pagamentos através da empresa Plataformas S.A., cujo administrador era o Dr. José Quintela, possíveis levantamentos multibanco e putativos empregos numa universidade, aumentaram a minha confusão, tristeza e resolução. Percebo que esteja zangada mas, porque até agora tudo isto permanece enublado e mencionado por meias palavras, a Dra Elsa Judas pode esclarecer os Sportinguistas, incluindo eu próprio, sobre todos estes assuntos”, atirou.

Entretanto, Elsa Judas também já veio até às redes sociais prometer esclarecimentos sobre as insinuações de Bruno de Carvalho. “É triste ver a decadência de eum ser humano e a sua descida ao fundo do poço da mentira para se manter à tona, refiro-me claro e tristemente a Bruno de Carvalho. Infelizmente obriga-me a fazer algo que não queria, para não o prejudicar, pela consideração que por ele tinha até hoje...e evitei; Evitei a todo o custo, apesar das insistências dos sócios, explicar a verdade, a grave verdade. Quinta feira fá-lo-ei publicamente”, escreveu.