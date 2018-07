JJ is back: a final da Taça, a relação com Vieira, o acordo de confidencialidade, o Al-Hilal, a crise no Sporting e o rogo de Sousa Cintra

Jorge Jesus não disse adeus ao Sporting como queria, com o título de campeão nacional que tanto desejava no currículo. O momento pós-ataque de Alcochete não foi bonito, manchou três anos de muito trabalho, e fez com que muita coisa ficasse por dizer. Tanta que JJ ainda procura cancelar o acordo de confidencialidade que tem com o clube de Alvalade, diz, para revelar tudo o que se passou.

De passagem pela Europa com o Al-Hilal e em estágio na Áustria, o treinador português concedeu várias entrevistas: ao “Correio da Manhã”, à “Bola” e ao “Record”.

Eis os principais destaques:

Sousa Cintra tentou que JJ ficasse no Sporting

“[Sousa Cintra] tentou tudo para eu voltar para o Sporting... podia ter voltado atrás mas dei a minha palavra ao presidente do Al-Hilal e não o podia atraiçoar”. “Sabendo que a minha vontade era voltar, mas o meu caráter e a minha dignidade foram mais fortes (...) ainda sou do tempo em que a palavra é mais importante”, disse.

Final da Taça de Portugal

Para JJ, o plantel do Sporting não estava em condições para jogar a final da Taça de Portugal, após o ataque na Academia de Alcochete. “Senti que os adeptos e jogadores do Sporting não mereciam (...) não devíamos ter jogado naquele dia”,

“Só depois da final é que me senti impotente (...) foi um dia, para mim, do ponto de vista sentimental, mais complicado que a invasão a Alcochete”.

O Al-Hilal

“Conheci as instalações do clube que me agradaram imenso, é um clube com uma estrutura já com nível alto”, disse.

“Os métodos de trabalho não fogem muito ao que eu quero aplicar, agora os horários de trabalho, esses sim, mudam. É uma cultura completamente diferente ao que estávamos habituados”, explicou.

A crise no Sporting

"Sei que quando os jogadores tomaram a posição naquele comunicado [contra Bruno de Carvalho], fiz-lhes sentir que estava com eles até ao último dia, momento e segundo, mas que aquilo ia sobrar para mim”, confessou.

Regresso a Portugal

“Não fecho a porta a nenhum clube em Portugal. A minha certeza é que quando sair da Arábia regresso a Portugal. Como é óbvio não fecho as portas a ninguém. A administração do Al-Hilal fez um acordo comigo a impedir-me de ir para países próximos. Isso não foi problema para as negociações. Tenho essa cláusula e não me importei porque sei que nunca sairia da Arábia para a China… as minhas ideias são outras… Reforço: Não fecho as portas a nenhum clube em Portugal”, disse.

A cláusula de confidencialidade

Para sair do Sporting, Jorge Jesus foi obrigado por Bruno de Carvalho a assinar uma cláusula de confidencialidade. Em entrevista à “Bola”, JJ revelou que está a tentar anulá-la.

“Não quero falar. Tenho uma cláusula de confidencialidade. Em primeira mão posso dizer que pedi ao presidente Sousa Cintra para olhar para que este problema seja anulado. Não sei se depende só dele… espero que possa ajudar”, disse.

Relação com Luís Filipe Vieira

Apesar dos conflitos à saída, a JJ já fez a as pazes com Luís Filipe Vieira. "Desde o momento em que cheguei a acordo com o Benfica o relacionamento está bom", disse Jesus, admitindo ainda que após o segundo ano no Sporting falava com o presidente do Benfica "constantemente".