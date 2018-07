Uma fotografia na internet, um miúdo moçambicano, uma camisola do Santos - e uma história do século XXI

Às vezes, a internet serve como portal de disseminação do pior que há na espécie humana. Mas há excepções. A história da fotografia de João Chico, um miúdo moçambicano de seis anos, um perfeito desconhecido, que chegou aos ouvidos do Santos, é uma delas, como conta o portal brasileiro “UOL”.

Rafaela Kalimann, embaixadora da ONG Missão África, tirou uma fotografia de João Chico vestido com uma camisola do Santos e uma bola de trapos debaixo do braço, um jogador em potência, e publicou-a no “Instagram”. E a internet fez a sua magia: fê-la aos olhos dos dirigentes do Santos, que ficaram comovidos.

Ultrapassada a barreira de milhares de quilómetros, o Santos anunciou ontem que irá fazer uma parceria com a ONG Missão África e estampará o logo da mesma na camisola do clube nos jogos contra o Palmeiras e o Flamengo, a contar para o Campeonato Brasileiro. Mais: o clube paulista irá doar à ONG um real por cada adepto que compareça nos dois encontros.

“A foto do menino africano com a camisa do Santos tocou a todos. Idealizamos uma ação que fosse efetiva em prol do trabalho da ONG Missão África que, além de darmos visibilidade à causa em dois grandes confrontos contra Palmeiras e Flamengo, mobilizasse a torcida para que tenhamos a maior doação financeira possível”, disse o presidente do Santos, José Carlos Peres, em declarações ao site oficial do clube.