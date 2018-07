Bruno de Carvalho: “Há espírito de vingança total, isto não é sportinguismo”

A candidatura de Bruno de Carvalho à presidência do Sporting para as eleições de 8 de setembro foi rejeitada, anunciou na quarta-feira Jaime Marta Soares. Em entrevista à “SIC Notícias” também ontem, o ex-presidente do clube de Alvalade não poupou críticas - a todos.

Eis os principais destaques:

As acusações sobre Elsa Judas

“Apenas factualizei algo a que assisti, tive um sentimento de mágoa que me levou a sair e depois mal eu sabia que era a última vez porque depois me foi proibida a entrada na SAD. Tinha a ver com quotas e 10 mil euros, uma conversa que não percebi e não me agradou. Quando questionei, a pessoa não me explicou de forma convincente e comigo as coisas têm de ser muito claras. As pessoas podem dizer da minha forma, se me podia ter protegido mais ou não, mas há princípios que são basilares, e o que me cheira a estranho não gosto. Não fiz como muita gente que se foi embora e nem uma palavra me deu. Não manteria o meu convite perante uma série de situações. Não consigo estar a assistir diariamente a 'eu não aceitei, não aceitei'. Se a pessoa não conseguiu interiorizar o que lhe disse, então eu já disse o que tinha a dizer.”

Sentimentos de traição para com Carlos Vieira

"Fico contente que se considere que Carlos Vieira tem uma candidatura. Somos de facto candidaturas, sócios de pleno direito. Acredito sempre na vontade de as pessoas quererem ajudar e contribuir. Não retiro daqui mais nada, sei que há muito talento no Sporting, por isso refiz a equipa. Estou focado na minha realidade, numa equipa que me dá muito conforto e conhecimento. Esta equipa neste momento permite-me estar muito mais protegido a fazer o que gosto, que é trabalhar e ter pensamento estratégico em relação ao Sporting. Consegui ter uma equipa que não está desgastada, está motivada. Sou uma pessoa que se empenha no trabalho, e muitos dos meus erros tiveram a ver com voluntarismo."

Sobre a sugestão de Carlos Vieir: deveriam ser os sócios a decidir eventuais expulsões

“Há uma coisa que é a lei, que está do nosso lado. Outra coisa é a vontade dos associados, que acho muito bem que sejam ouvidos. Deviam poder tomar uma decisão que uma comissão transitória não pode tomar, nem uma comissão não isenta, e com base nuns regulamentos que não estavam em vigor. Um medo enorme que vá a eleições porque não querem que volte a ser presidente. Em segundo, um espírito de vingança total, isto não é sportinguismo. Tenho ouvido entrevistas e a boca vai-lhes fugindo para a verdade, e a boca de Marta Soares fugiu para a verdade quando disse 'ex-sócio'. Já pensou na sentença, quer embelezá-la para que as pessoas a achem legal. Mas de ex aqui só há uma coisa: é dele como presidente da MAG.”

Sobre a destituição

“Cerca de 30% das pessoas não quiseram esta destituição, muitas das pessoas que votaram pela destituição falaram comigo e disseram que queria que fosse legitimado novamente. E há muita gente que votou na destituição e que também já estão arrependidos.”

No caso da sua candidatura ainda vier aceite, há ainda o cenário de um processo disciplinar

“Processo com base nuns regulamentos que não estavam em vigor quando o processo deu início. Apresentámos a nossa candidatura e o que se quer são órgãos competentes e, no que diz respeito ao CFD e MAG, isentos. Ora, esta Comissão de Fiscalização representa tudo ao contrário dos estatutos e da lei. Deviam ter recusado os convites. A isenção não existe. Significa que o processo está colocado incorretamente. Nós apresentámos uma lista para o CFD isenta, que consegue trazer calma para o Sporiting. Na Comissão de Fiscalização, os membros, antes de fazerem parte, teceram comentários muito desagradáveis sobre mim. Mexi com muitos interesses e as pessoas não estão a defender o Sporting, estão a vingar-se.”