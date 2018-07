Presidente do Bayern sobre Ozil: “Há anos que joga uma m.... o último duelo individual que ganhou foi antes do Mundial 2014”

Mesut Ozil anunciou o adeus à seleção alemã alegando desrespeito e racismo por parte da federação alemã, no domingo, depois de um encontro com o presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

Dentro da Alemanha, esta notícia não foi bem recebida. Uli Hoeness, presidente do Bayern Munique, por exemplo, deixou duras críticas ao médio do Arsenal.

“Fico feliz que o fantasma tenha terminado. Há anos que não joga uma m.... O último duelo individual que ganhou foi antes do Mundial 2014. E agora esconde o rendimento penoso por detrás desta foto. Cada vez que jogamos contra o Arsenal vamos à procura dele porque é o ponto débil. Os 35 milhões de seguidores, que não existem no mundo real, pensam que joga de maneira surpreendente quando acerta um passe”, disse o presidente do Bayern Munique, em declarações ao jornal “Bild”.

Por sua vez, a federação alemã rejeitou as acusações de racismo feitas pelo germânico de origem turca e campeão do Mundo em 2014.

“Rejeitamos categoricamente o facto da DFB estar associada ao racismo, no que diz respeito aos representantes, funcionários, aos clubes ou desempenho de milhões de voluntários de base”, vincou a federação.