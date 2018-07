Bruno de Carvalho não desiste: “Marta Soares vai ter de marcar e pagar Assembleia Geral”

Bruno de Carvalho ainda não desistiu de voltar à liderança do Sporting.

O ex-presidente do Sporting anunciou esta quarta-feira, através de uma publicação no Facebook, que vai entregar hoje, ao meio dia, um pedido de marcação de uma Assembleia Geral extraordinária para o dia 25 de julho, evento que “Jaime Marta Soares vai ter de marcar e pagar”.

Na mesma publicação, BdC voltou também a acusar a AG que levou à sua destituição de ter sido ilegal.

“Isto já ultrapassa os limites de tudo! Jaime Marta Soares fez uma AG ilegal dia 23 de Junho: não publicou a mesma no Jornal do Sporting como mandam os estatutos - só isto fere a AG de legalidade; Não tinha legitimidade para a marcar; Não mostrou as assinaturas. Não cumpriu a regra estatutária da presença de 750 votos dos mil recolhidos; Não deixou as pessoas visadas defenderem-se... Agora vem falar de 30 dias e de depósitos de dinheiro e de locais que podem não estar disponíveis. Jaime Marta Soares vai ter de marcar esta AG se essa for a vontade dos associados, em tempo útil, pagando a mesma e assegurando os serviços, como na AG de dia 23”, escreveu o ex-presidente do Sporting no Facebook.

Esta iniciativa de BdC veio a público pela primeira vez no domingo, lembremos. Entretanto, Jaime Marta Soares já avisou que não vai aceitar o pedido do ex-líder leonino. "Não vamos brincar às Assembleias Gerais. Estar a falar de Bruno de Carvalho era estar a credibilizá-lo", afirmou presidente da MAG, em declarações à “SportTV” na terça-feira.