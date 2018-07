Gelson Martins quer assinar (ou já assinou) pelo Atlético de Madrid. Sporting fez queixa à FIFA

O futuro de Gelson Martins deverá passar pelo Atlético de Madrid, mas há alguns mas por resolver antes de mais.

Segundo o “AS” esta quarta-feira, o ex-extremo do Sporting já está em Madrid à espera de 'luz verde' para começar a treinar com o restante plantel colchonero.

Apesar de Gelson ser um jogador livre - o português faz parte do lote de jogadores que rescindiu com o Sporting unilateralmente invocando justa causa face aos acontecimentos na Academia no passado dia 15 de maio -, o Atlético fez chegar a Alvalade uma proposta para chegar a acordo com os leões; no entender do clube, esta será a forma mais justa ( e de não criar ressentimentos) para oficializar esta transferência.

Contudo, esta transferência pode ser mais complicada do que parece à primeira vista. De acordo com o que avança a “Bola” esta quarta-feira, o Sporting já fez queixa à FIFA devido a situação de Gelson.

Os leões acreditam que Gelson Martins já terá assinado contrato com o Atlético de Madrid e não reconhecem a justa causa alegada pelo jogador para interromper a ligação contratual com o clube.