Piccini sobre Alcochete: “Não durou nem cinco minutos, mas parecia toda uma vida”

O que aconteceu a 15 de maio na Academia de Alcochete para os jogadores do Sporting presentes não será fácil de esquecer. Cristiano Piccini, ex-jogador do Sporting, em entrevista ao jornal espanhol “Marca” esta quinta-feira, lembra como tudo “foi muito rápido”.

“Estávamos a vestir-nos no balneário, a calçar as chuteiras para ir para o relvado. De repente, começámos a ouvir gritos, insultos que não posso repetir. Entraram umas 40 ou 50 pessoas no balneário, todas encapuçadas, a atirar petardos. Bateram nuns, noutros não. Não durou nem cinco minutos, mas parecia toda uma vida”, recordou.

Segundo Piccini, a temporada do Sporting não foi espetacular, mas nada justifica o que aconteceu em Alcochete.

“Tínhamos ganho um título, tínhamos a final da Taça na semana seguinte e estivemos bem na Europa. Perdemos com o Marítimo e ficámos fora da Liga dos Campeões. Percebo que os resultados são importantes, mas comportar-se assim não é de seres humanos, é de criminosos”, disse.