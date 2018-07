Ellie Soutter, snowboarder olímpica, suicidou-se no dia em que fazia 18 anos

O desporto - qualquer que seja a modalidade - é feito de histórias de superação, de momentos de pressão que acabam por tornar-se em situações de regozijo, do quebrar de limites. Contudo, a pressão de competir ao nível profissional e problemas associados nem sempre é bem assimilada, digerida; há quem não consiga. E por isso há também, por vezes, histórias trágicas.

Ellie Soutter, snowboarder profissional do Reino Unido, tinha tudo para vir a ser uma das melhores atletas do mundo, era vista como uma futura campeã olímpica; a continuar com o seu atual rendimento, deveria mesmo competir nos jogos olímpicos de inverno marcados para Tóquio em 2022 - e, se tudo corresse bem, trazer alguma medalha para casa.

Mas alguma coisa aconteceu, alguma coisa que ainda não se sabe ao certo o que foi, dizem os jornais britânicos, e a jovem adulta tirou a própria vida no dia em que fazia 18 anos.

Segundo o “Guardian”, no início de 2018 a sua carreira esteve em risco; Stoutter teve de parar de treinar por falta de fundos, de patrocínios - ou seja, o pior pesadelo de uma jovem atleta.

Para combater esta situação, Tony Stoutter, o pai, lançou uma campanha de angariação de fundos no Facebook, em que revelou que a carreira da filha como atleta tinha chegado a um impasse: por época, para competir, a família precisava de 24 mil libras (cerca de 27 mil euros).

Já em março, Ellie Soutter conseguiu os patrocínios necessários e competiu no Eldorado Junior Freeride, em Verbier, terminando em terceiro lugar. Não se sabe ao certo até que ponto as dificuldades financeiras terão afetado a atleta britânica.