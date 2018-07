Leonardo Jardim: “Mbappé pode ser o sucessor de Cristiano Ronaldo”

Kylian Mbappé, muito provavelmente um dos futuros melhores jogadores do mundo, já foi treinado por um português. E esse português, Leonardo Jardim, treinador do Mónaco, em entrevista ao “Jornal de Notícias” esta segunda-feira, prevê que o jovem francês tenha um futuro risonho.

“Felizmente, alguns jovens talentos têm passado pelas mãos. Houve outros que se destacaram, mas o Kylian pela sua idade, ainda muito jovem, chamou à atenção. Tem tido uma progressão excecional nos últimos três anos evoluiu e esta época também cresceu e teve em destaque no Mundial. Se mantiver este nível e evolução, pode ser o sucessor de Cristiano Ronaldo”, disse Jardim, em declarações ao matutino.

Em entrevista ao “JN”, Jardim lembrou os elogios de Pinto da Costa, presidente do FC Porto, quando este ainda estava no início de carreira e comandava o Beira-Mar, equipa que alinhava no segundo escalão nacional.

“Em termos de futuro não sei se algum dia vou voltar a Portugal. Tenho, de facto, guardada essa imagem, porque na altura estava num período de crescimento e o presidente [Pinto da Costa] fez esse destaque. O Pinto da Costa valorizou-me e estou-lhe agradecido por isso. Foi dos primeiros a valorizar-me no continente, depois dos presidentes do Beira-Mar e do Chaves”, disse.

De momento, Leonardo Jardim está “casado” com o Mónaco e não faz planos de sair. “O Mónaco é um lugar pequeno e tranquilo. É um local onde gosto de viver pela segurança que dá à minha família”, afirmou o treinador português.