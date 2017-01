Abrantes Mendes e os binóculos, Cary Grant e o kung-fu, microondas e Cyrano (e sei lá eu que coisas mais se foi lembrar Rogério Casanova)

Rui Patrício

No livre directo optou por dar um passo na direcção para a qual a bola seria efectivamente rematada, caso o jogo tivesse decorrido numa gravura de Escher. No lance do 2º golo do Marítimo, optou pelo gesto técnico que faria mais sentido caso não houvesse qualquer adversário em campo. Foi visto a assobiar baixinho o hino francês a caminho do balneário, num percurso em que passou por baixo de um escadote, partiu um espelho e tropeçou em dois gatos pretos. Fez uma grande defesa ao minuto 52; a jogada, evidentemente, foi anulada.

Schelotto

Começou o jogo dando todas as indicações de querer marcar a vantagem óbvia que possui sobre Ricardo Esgaio: conseguir, por curtos períodos de tempo, correr mais depressa que pessoas com um equipamento de cor diferente. Desequilibrou com uma boa jogada na linha ao minuto 10, ganhando um canto, mas estragou um contra-ataque potencialmente perigoso ao minuto 28, transformando um projecto de cruzamento num balão que levou Bas Dost a dizer o seu primeiro palavrão bem sucedido na língua portuguesa. Deu o berro a meio da segunda parte e terminou à beira de um esgotamento, com aquele aspecto de clone de Cyrano de Bergerac que acabou de passar uma curta temporada de férias no interior de um microondas.

Coates

Não jogou nada, nada, nada, nada, nada, nada bem.

Paulo Oliveira

Foi o melhor elemento defensivo da equipa, o que, numa tarde como a de hoje, equivale a dizer que foi o arranha-céus mais alto em Celorico de Basto. Fez os possíveis por tentar controlar sozinho toda a extensão do deserto de Gobi nas suas costas, e evitou os erros básicos que os colegas de sector fizeram questão de acumular. Apesar de tudo foi dele a falta que deu origem ao 1-0, naturalmente, porque no fim de contas isto é o Sporting e daqui ninguém sai vivo.

Zeegelaar

Fez os possíveis e os impossíveis, ao longo de uns prolongadíssimos 45 minutos, para que o Sporting Clube de Portugal venha a ter, a breve prazo, o velódromo e o clube náutico de que tanto necessita.

Palhinha

Bom início de jogo. Forte nos duelos individuais, mostrou capacidade de choque e até arriscou na progressão com bola. Com o passar do tempo notou-se uma quebra de influência, menos por falta de argumentos técnicos ou físicos, mas por falta de hábitos colectivos – que o levaram a tomar quase sempre a opção mais simples e a trocar a bola com os centrais. Ainda assim, fez o suficiente na estreia a titular para o elevar a produto mais útil da formação com sobrenome de diminutivo começado pela letra "P".

[Sísifo Martins

Consensualmente visto, desde a sua infância na Tessália, como o mais astuto dos mortais, o filho de Éolo e Enarete há muito abandonou a sua humilde carreira como pastor de ovelhas, dedicando-se a dialogar cineticamente com a realidade. Na segunda parte, como profetizavam as lendas, esquivou-se a Hades, enganou Perséfone, e meteu a bola lá dentro. É o tipo de habilidades que os Deuses costumam punir, pelo que passou o resto do jogo a tentar transportar a bola pela montanha acima, apenas para chegar ao cume e vê-la transportada outra vez para o outro lado, e assim sucessivamente.]

Adrien Silva

Apesar de exibir a condição física de quem seria incapaz de ganhar uma disputa de bola contra uma salada de rúcula, tentou heroicamente conduzir as tropas através do Somme. Cada metro de terreno foi ganho à custa de 25 mil libras de munições, e vitimando oitocentos licenciados em Oxford. Arrastando-se através do chão da trincheira, com uma candeia presa nos dentes e um pacote de mantimentos no bolso, foi tentando chegar lá ao fundo. Ao longe ouviam-se violinos, vindos de um gramofone enlameado; Abrantes Mendes, observando o esforço através de binóculos no topo de uma colina distante, deu uma baforada no seu cachimbo e enxugou uma lágrima pungente de cada um dos seus seis olhos.

Bruno César

Uma reestruturação empresarial em forma humana, fez mais um jogo de adaptações e contra-adaptações. A sua alma deve ser um palimpsesto nesta altura, e se as coisas continuarem assim merecerá nota positiva em todos os jogos só pelo mero facto de se lembrar em que posição está a cada minuto que passa. Melhorou ligeiramente a atacar quando recuou para lateral, e cruzou para o golo do empate.

Bryan Ruiz

Experimentou várias vezes o recurso técnico inovador que preparou de propósito para esta época: passar a bola para o ponto exactamente equidistante entre dois colegas de equipa. Neste momento de forma, parece a coisa mais improvável que se poderia prever na época passada: um erro de casting análogo ao de colocar Cary Grant num filme de kung-fu.

Bas Dost

Continua a ser uma tarefa a tempo inteiro, acorrer às solicitações dos colegas num permanente espírito de fact-checking. Faz um esforço para jogar ao primeiro toque, algo que manifestamente não é o seu forte; e chegou ao ponto de ensaiar uma tabela com Campbell, o que é mais ou menos o equivalente a ensaiar um dueto com uma tempestade tropical. A alternativa que talvez lhe seja mais natural – resguardar a bola e esperar por apoios – depende também muito de não ter de esperar meia hora pelos mesmos. Festejou o golo como se tivesse evitado sozinho a queda de Constantinopla, algo que, à medida que as jornadas vão passando, se arrisca a ser cada vez menos metáfora.

Alan Ruiz

Quando pesam em mi'a alma oito milhões

Convertidos pelo câmbio mais recente

Pressinto o cogitar das multidões

Que na bancada constituem bué de gente

Passeio o meu vagar em passo incerto

E às bolas só me faço em brando fogo

E quando, por Destino, um toque acerto

Um cabrão vem marcar fora-de-jogo

William

Naquele estilo de tão baixa frequência

Que por vezes nenhum colega o escuta

Veio hoje de intrigante suplência

Ainda a tempo de pegar numa batuta

Joel Campbell

Do Canal Panda apropriou um semblante

Do Circo Shen um humor traumatizante

Ao Arsenal se fez chegar uma proposta

Da Costa Rica veio esta rica bosta