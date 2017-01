Ronaldo e a rivalidade com Messi: “Comparam até os nossos filhos, como crescem, que escola frequentam, quem é o mais rápido”, etc

“Para mim, essa guerra não existe (...). Faz parte do negócio do futebol. Somos dois grandes jogadores”, disse Ronaldo em entrevista ao diário chinês Dongqiudi, que distinguiu o avançado do Real Madrid com o troféu destinado ao melhor jogador de 2016.

Ronaldo, de 31 anos, foi designado quatro vezes melhor futebolista mundial, em 2008, 2013, 2014 e 2016, menos uma do que o avançado do FC Barcelona, que recebeu a Bola de Ouro em 2009, 2010, 2011, 2012 e 2015.

“Jogamos em clubes rivais, mas respeitamo-nos quando nos encontramos. Tenho uma relação normal com ele. As pessoas comparam-nos constantemente, mas isso é normal. Comparam até os nossos filhos, como crescem, que escola frequentam, quem é o mais rápido”, observou Ronaldo.

Lusa