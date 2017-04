Só da Nike, Ronaldo vai receber 35 milhões de euros por ano

Eduardo Inda, diretor do jornal digital “Okdiario.com” e comentador do “El Chiringuito de Jugones” da televisão espanhola Mega, revelou os valores da renovação de contrato de Cristiano Ronaldo com a Nike. E os números são gordos e redondos, colocando o português acima de todas as outras superestrelas da marca, como Lebron James (NBA), Tiger Woods (golfe), Roger Federer (ténis) ou Rafal Nadal (também tenista).

“Ronaldo é quem vai receber mais. A Nike prolongou o contrato por mais 10 anos e vai pagar-lhe €35 milhões líquidos por ano”.

A Nike e Ronaldo ainda não se pronunciaram sobre este assunto.