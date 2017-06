Ronaldo ganha €82 milhões (€51 milhões em salários, €31 milhões de patrocínios)

A Forbes publicou a lista dos 10 desportistas que mais ganham no planet e Cristiano Ronaldo lidera-a com ganhos de €81 milhões, somados entre salários (€51 milhões) e patrocínios (€31 milhões).

Em segundo lugar está Lebron James, com €76,5 milhões, com a particularidade de receber mais dos seus patrocinadores (€49 milhões) do que dos seus empregadores (€27,5 milhões).

Depois destes dois, seguem Lionel Messi (€71 milhões), Roger Federer (€56 milhões) e Kevin Durant (€54 milhões).