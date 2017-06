Justiça espanhola chama Cristiano Ronaldo a depor a 31 de julho

A justiça espanhol terá chamado Cristiano Ronaldo a depor a 31 de julho, em Madrid, no âmbito da investigação da qual o internacional português está a ser alvo por, alegadamente, não ter declarado ao fisco uma verba a rondar os 14,7 milhões de euros, entre 2011 e 2014. A informação é avançada esta terça-feira pelo El Confidencial.

A questão, como adiantou o Expresso, há meses, na investigação do "Football Leaks", prende-se com verbas relativas aos direitos de imagem do jogador, que terão sido ocultadas através de várias sociedade com sede nas Ilhas Virgens Britânicas.