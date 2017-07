Zidane: “O Cristiano está no Real e vai ficar connosco. Ponto final”

Se ainda houvesse dúvidas, Zinedine Zidane tirou-as.

Cristiano Ronaldo não vai sair do Real Madrid, apesar do processo do Fisco espanhol que ainda está a decorrer contra o jogador. “Ele está de férias. Está a descansar que bem merece. Nós vamos esperar que as suas férias acabem, ele vai regressar para estar connosco e é isso”, confirmou o treinador do Real Madrid, em declarações à “ESPN” na quinta-feira.

O clube madrileno está, neste momento, em tour pelos Estados Unidos da América, e CR7 ainda desfruta das suas férias de verão em Ibiza (soube-se há poucos dias que será “papá” pela quarta vez.)

Questionado se tinha falado com o jogador sobre a sua possível saída ou tinha qualquer indicação nesse sentido, Zidane disse que não. “O Cristiano está no Real e vai ficar connosco. Ponto final”, frisou.