No jogo entre as duas melhores equipas da China a estrela foi... Ronaldo

O jogo era entre o Shanghai SIPG, de André Villas-Boas, e o Guangzhou Evergrande, treinado por Luiz Felipe Scolari e uma vitória da equipa treinada pelo técnico português valia a liderança da liga chinesa à equipa de Xangai.

Mas tudo isso perdeu por momentos importância quando a 15 minutos do início da partida Cristiano Ronaldo subiu ao relvado, recebendo uma ovação da 55 mil pessoas que esgotaram as bancadas, mal se soube da presença do português no encontro. Cristiano ainda arranhou umas palavrinhas em mandarim, para gáudio da plateia (ver o vídeo abaixo).

Na companhia de Ricardo Carvalho, jogador do Shanghai SIPG, Cristiano deu um ar da sua graça, num evento que faz parte de uma viagem de negócios e lazer que o craque português está a fazer no Oriente.

Ah, para quem poderá estar interessado, o jogo acabou com um empate 2-2, pelo que o Guangzhou, campeão em título, mantém a liderança do campeonato, com apenas um ponto de vantagem para a equipa de Xangai.