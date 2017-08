Um empurrão que pode sair caro: Cristiano Ronaldo arrisca até 12 jogos de suspensão

Há expulsões e impulsos do momento que podem sair caro - ao jogador, à equipa.

Cristiano Ronaldo, de acordo com o desportivo espanhol “AS”, pode ficar entre 4 a 12 jogos suspenso, devido ao empurrão que deu ao árbitro, após ter sido expulso na 1.ª mão da Supertaça Espanhola. (O Real Madrid ganhou por 3-1 ao Barcelona.)

Eis o que dita o artigo 96 do regulamento da Federação Espanhola: “Agarrar ou empurrar o árbitro, de forma levemente violenta, mas sem intenções de agressão por parte do jogador, deverá ser sancionado com uma suspensão de quatro a doze jogos”, cita o desportivo espanhol.

O internacional português foi um dos protagonistas da noite: encontrou em campo aos 50 minutos, marcou aos 80 e foi expulso instantes depois.

Cristiano Ronaldo recebeu um cartão amarelo depois de ter tirado a camisola, para festejar o seu golo. Passados dois minutos, simulou um penálti na área do Barcelona - o que lhe valeu o segundo cartão amarelo.

Depois de receber o cartão vermelho, CR7 deu “um leve empurrão [no árbitro do jogo] em sinal de descontentamento”, de acordo com o relatório de Burgos Bengoetxea, árbitro da partida, conta o desportivo.