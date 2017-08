Recurso rejeitado: Cristiano Ronaldo vai mesmo cumprir cinco jogos de suspensão

Ronaldo empurrou o árbitro, Ronaldo foi expulso do jogo, Ronaldo foi castigado com cinco jogos de suspensão, e Ronaldo vai mesmo cumpri-los. O Real Madrid recorreu da decisão da Federação Espanhol de Futebol, mas o Comité de Apelo da entidade mostrou-se inamovível - o português vai mesmo ter de ficar cinco jogos de fora, em competições espanholas.

O comité decidiu não retirar o segundo cartão amarelo que o árbitro mostrou a Cristiano Ronaldo, no domingo, por suposta simulação do capitão da seleção nacional, durante a primeira mão da Supertaça de Espanha, contra o Barcelona, em Camp Nou. "Uma vez mostrado o cartão amarelo, o dito jogador empurrou-me levemente, em sinal de desconformidade", escreveu Burgos Bengoetxea, homem do apito, no relatório de jogo, citado pelo El País.

Como tal, mantém-se o que já se esperava: o internacional português, de 32 anos, vai falhar o jogo desta noite (22h) contra o Barcelona, para a segunda mão da Supertaça, e as quatro primeiras jornadas do campeonato espanhol, contra o Deportivo, o Valência, o Levante e a Real Sociedad.