Zidane: "Cristiano não vai sair daqui"

"Cristiano está aqui e não vai sair daqui, este é o seu clube, a sua equipa, a sua cidade, está encantado com tudo o que tem aqui. Não tenho nenhuma dúvida".



Zinédine Zidane respondeu assim este sábado de manhã aos jornalistas espanhóis, quando questionado sobre se planeava ter uma equipa sem o internacional português. Citado pelo El Pais, o treinador do Real respondia não à ausência temporária dos relvados (Cristiano está suspenso até dia 20) mas aos rumores e notícias de que o jogador poderá sair de Espanha, não estando satisfeito com o seu salário.



O jornal La Sexta escreveu esta semana que Ronaldo quer ser o jogador de futebol com o salário mais alto do mundo, o que já não é. "O dinheiro não é uma questão minha... é uma questão de Cristiano e do clube", afirmou Zidane.



O treinador falava durante a conferência de imprensa que antecede o jogo entre o Real Madrid e o Valência, marcado para este domingo.



Recorde-se que várias notícias do inicio do verão deram como possível a saída de Cristiano Ronaldo do Real, na sequência do escândalo FootballLeaks, em que o jogador foi apanhado a receber dinheiro de patrocínios que não declarou ao fisco espanhol. A Administração Tributária abriu processou o internacional português.